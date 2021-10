Die Langnauer verspielten am Freitagabend in der Schlussminute einen 5:3-Vorsprung, doch Harri Pesonen sorgte gegen Lugano in der Verlängerung für ein Happy End. Es war der dritte Sieg in Folge für die Tigers. Die Tore schossen zweimal Huguenin, zweimal Pesonen, Schmutz und Olofsson.