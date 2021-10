Die SCL Tigers haben am Samstag auch gegen Ajoie mit 2:3 verloren. Es handelt sich für die Emmentaler um die dritte Niederlage in Folge. Da Ajoie die Tigers in der Tabelle überholt hat, liegen diese nun auf dem letzten Platz. Die Tore für Langnau schossen Pascal Berger und Harri Pesonen.