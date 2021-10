Die SCL Tigers konnten am Samstagabend auswärts in Genf nicht an die gute Leistung des Vorabends anknüpfen. Die Emmentaler unterlagen Servette unglücklich mit 2:3 und verpassten den Vorstoss auf Rang 8. Die Tore für Langnau schossen Alexandre Grenier und Harri Pesonen.