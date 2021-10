1

Landwirtschaftliche Vernetzung ist auf Kurs

In den Biosphärengemeinden wird schon seit über 15 Jahren auf eine bessere Vernetzung in der Landwirtschaft hingearbeitet. Die Bevölkerung kann sich seit Kurzem mithilfe von Informationstafeln an beliebten Wanderwegen über die Projekte in den einzelnen Gemeinden aufklären lassen.