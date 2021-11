Die Anmeldungen für diese Auffrischungsimpfungen in den Impfzentren Luzern, Willisau und Hochdorf sind online über die Website www.covid19.impf-check.ch und telefonisch unter 041 228 45 45 (Mo bis Fr, 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr) möglich.

Aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage sind die Booster-Impfungen in den kantonalen Impfzentren Luzern, Willisau und Hochdorf nur auf telefonische Anmeldung oder über eine Online-Anmeldung möglich.

Im Impfschiff, im Impftruck, an den dezentralen Impfstandorten und im LUKS Luzern werden die Booster-Impfungen ab dem 15. November auch ohne Termin angeboten. Mit langen Wartezeiten ist zu rechnen. Vereinzelt bieten auch Hausarztpraxen und Apotheken die Booster-Impfung an.

Jüngere Personen können sich nur im Einzelfall nach Absprache mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt zur Booster-Impfung anmelden. Dies jedoch nur unter der Bedingung, dass sie an einer chronischen Erkrankung mit höchstem Risiko gemäss den Vorgaben des BAG leiden.

In Absprache mit dem Kanton Luzern bietet das LUKS am Standort Luzern seit dem 4. November und in Sursee sowie Wolhusen seit dieser Woche Booster-Impfungen für Personen ab 65 Jahren und besonders gefährdete Personen an. Die Anmeldung erfolgt via Patientenportal Mein LUKS.