Am Wochenende nehmen die Entlebucher Jugend Brass Band, die Brass Band Feldmusik Escholzmatt und die Brass Band Kirchenmusik Flühli am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux teil. Ihre Teststücke präsentierten sie am Sonntag, 21. November, im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim.