Für Toni und Beni Limacher-Lang geht am 13. November nach 43 Jahren eine Ära zu Ende. Sie beenden ihre ­Geschäftstätigkeit in der ­Bäckerei/Café Limacher und gehen in Pension. Unter neuer Führung der Bäckerei Zihlmann wird das Geschäft am 1. Dezember wieder­eröffnet.