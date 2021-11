1

Massive Kollision zwischen Auto und Arbeitsmaschine

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Hauptstrasse in Schüpfheim eine seitlich-frontale Kollision zwischen einem Auto und einer Arbeitsmaschine. Ein weiteres Auto wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Hauptstrasse war für rund zwei Stunden gesperrt.