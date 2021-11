1

Kantonsrat will wieder in Luzern tagen

Der Kantonsrat Luzern soll trotz Epidemie wieder in seinem angestammten Saal in Luzern tagen können. Er hat sich am Dienstag für die Einführung einer Zertifikats- und Testpflicht ausgesprochen und eine dringliche Motion von Adrian Nussbaum (Mitte) mit 91 zu 22 Stimmen bei 2 Enthaltungen überwiesen.