Seit Donnerstag, 23. November, kurz nach 16 Uhr ist die Hauptstrasse zwischen Hasle und Escholzmatt in beiden Richtungen für Schwerlasttransporte gesperrt. Grund dafür ist laut SRF-Verkehrsinformationen ein Unfall an der Hauptstrasse 46 in Schüpfheim. Der Verkehr wird umgeleitet.