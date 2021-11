Am vergangenen Sonntag, 21. November, fand in der Pfarrkirche Escholzmatt der Gedenkgottesdienst für verstorbene Kirchenchor- und Kirchenmusikmitglieder statt. Am Schluss des Gottesdienstes wurden Annemarie Portmann für 25 Jahre und Gody Studer für 50 Jahre Orgeldienst geehrt.