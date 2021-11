Danach zeigte sich, dass ein Freileitungsschalter an der Bahnhofstrasse in Wolhusen einen technischen Schaden hatten. Davon betroffen waren rund 1000 Strombezügerinnen und -bezüger im Zentrum von Wolhusen. Ab 8.30 Uhr war die Stromversorgung wieder komplett hergestellt, wie es in der Mitteilung der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) hiess.

Die Ursache des Kabeldefekts ist noch nicht bekannt, wie ein Sprecher der CKW auf Anfrage sagte. Unklar ist auch noch, inwiefern die beiden Stromunterbrüche zusammenhängen.