Der Kulturförderpreis 2021 des Kantons Luzern geht an Livio Andreina und Anna-Maria Glaudemans. Die beiden Theaterschaffenden erhalten die mit 15'000 Franken dotierte Auszeichnung für ihr langjähriges und kontinuierliches Engagement in der Freien Theaterszene in Luzern und der Zentralschweiz.