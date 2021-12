Schwester Arnolda Thalmann ist in Flühli aufgewachsen, lebt und arbeitet jedoch seit 26 Jahren in Maganasse, Äthiopien, wo sie als Pflegefachfrau und Hebamme. In der EA-Weihnachtsausgabe erzählt sie von ihrem Leben und erklärt, wofür der EA neben Lesestoff auch noch Verwendung findet.