Am Donnerstag, 30. Dezember, 16.45 Uhr, befand sich ein Vater mit seinem knapp vierjährigen Sohn im Snowlipark bei der Talstation Schönisei in Sörenberg. Der Bub sass auf einem Gummireifen, den der Vater an einem Seil festhielt. Aus noch ungeklärten Gründen rutschte der Vater aus, liess das Seil los und der Gummireifen geriet mitsamt dem Jungen in die Hochwasser führende Emme.

Ein Passant beobachtete den Vorfall und sprang sofort und beherzt hinterher. Er konnte den Buben aus dem Wasser bergen. In der Folge wurde der Junge mit einem Helikopter der Rega stark unterkühlt in ein Spital geflogen.