Die Gemeinde Entlebuch hat vor, in den Gebieten Bodenmatt und Pfrundmatt die Schulräume zu erweitern. Weil die Planung Pfrundmatt mehr Zeit beansprucht als erwartet, soll am 3. April 2022 vorerst nur über den Bodenmatt-Kredit von 1,837 Mio. Franken an der Urne abgestimmt werden.