Am Dienstagabend, 7. Dezember, fand der traditionelle Hasler Samichlaus-Auszug statt. Der von der Samichlaus-Gesellschaft Heiligkreuz organisierte Anlass, an dem auch vier Trychlergruppen und Iffelen bestaunt werden konnten, fand in einem abgegrenzten Areal beim Schulhaus statt.