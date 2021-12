Am vergangenen Wochenende waren rund 30 Nationen mit über 300 Athletinnen und Athleten am Start. Die Rennen in Ulrichen zählten ebenfalls zur Wertung des BKW-Swiss-Cup, wofür besonders Ramona Schöpfer, Marbach, und Ueli Schnider, Flühli wertvolle Punkte kassierten.