1

Frühzeitiger Start in die Skisaison in Sörenberg

Die bereits guten, winterlichen Schneeverhältnisse haben die Bergbahnen Sörenberg AG dazu bewogen, die Saison mit einem Teilskigebiet im Dorf frühzeitig zu eröffnen. Die Anlagen sind vorerst am Samstag und Sonntag, 4. / 5. Dezember, und am Feiertag Mittwoch, 8. Dezember, in Betrieb.