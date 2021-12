Das Komitee «Neubau Schulhaus Pfarrmatte» steht dem geplanten 17,7-Millionen-Projekt in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach kritisch gegenüber. Die Gruppierung fordert eine Urnenabstimmung. Darüber, ob es zu einer Abstimmung an der Urne kommt, wird an der Gemeindeversammlung im März abgestimmt.