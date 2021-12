Martina Krieg (Jg. 1968) stammt aus dem Kanton Schwyz. Sie hat das Lehrerseminar in Pfäffikon und Rickenbach absolviert, viele Jahre als Primarlehrerin unterrichtet und vor rund 10 Jahren einen Bachelor in Bildungswissenschaft und berufsbegleitend einen Master in Schulentwicklung absolviert.

In ihrer bisher über 30-jährigen Berufslaufbahn im Bildungsbereich arbeitete sie nebst dem Lehrberuf auch als Referentin, Kursleiterin in der Eltern- und Lehrerweiterbildung sowie als Coach für Schulleitungen und als Dozentin an der PH Luzern.

Martina Krieg tritt im Laufe des ersten Halbjahres 2022 die Nachfolge von Aldo Magno an, der die DVS im September 2021 aus beruflichen Gründen verlassen hat. Die neue Dienststellenleiterin Volksschulbildung lebt mit ihrer Familie in Einsiedeln und hat als Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Kindern auch einen persönlichen Bezug zu Schul- und Unterrichtsthemen.