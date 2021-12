Zahlreiche Entlebucherinnen und Entlebucher nahmen am Samstag am Skatingrennen in Unterschächen teil. Unter anderen liefen die beiden Marbacherinnen Ramona Schöpfer und Selina Haas auf den 1. und 3. Rang in der Kategorie U18/20. Schöpfer holte sich mit ihrer Zeit sogar den Tagessieg.