Zwei Personen bei Selbstunfall im Finsterwald mit Quad verletzt

Am späten Samstagabend, 27. November, ereignete sich im Gebiet Under Risch in Finsterwald, Entlebuch, ein Selbstunfall mit einem Quad. Zwei Männer wurden dabei verletzt und mussten durch die Rettungskräfte in unwegsamen Gelände geborgen werden und ins Spital geflogen werden.