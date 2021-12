Die SCL Tigers überfuhren am Dienstagabend den HC Davos innerhalb von acht Minuten und gewannen 6:1. Damit sind die Emmentaler in dieser Saison bereits das zweite Mal mit einem Sieg aus dem Bündnerland zurückgekehrt. Jesper Olofsson kam mit seinen drei Toren zum ersten Hattrick in dieser Saison.