Die Emmentaler waren am Freitagabend zwei Drittel lang das spielbestimmende Team, sündigten aber mal für mal im Abschluss. In den 16 Heimspielen war es die 13. Niederlage für die SCL Tigers. Die Bieler ihrerseits waren ein Musterbeispiel an Effizienz. Für Langnau trafen Olofsson und Huguenin.