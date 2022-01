Am 5. Februar werden sich die Türen des Gasthofs Kreuz in Marbach nach fast zwei Jahren wieder öffnen. Geführt wird der altehrwürdige Gasthof von den neuen Pächtern Sinthujah und Mairouthan Thevathas aus Langenthal – was die Pächterfamilie nach Marbach geführt hat, lesen Sie im EA vom 25. Januar.