Am 28. Januar fand in Sörenberg der 29. interne Solowettbewerb der Musikschule Flühli-Sörenberg statt. Über alle Kategorien hinweg setzte sich Luzia Felder mit ihrer musikalischen Darbietung am Klavier als Solochampion 2022 gegen die anderen 16 Solistinnen und Solisten durch.