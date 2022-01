1

Beherzter Passant rettet Bub aus der Waldemme in Sörenberg

In Sörenberg ist am Donnerstagnachmittag ein knapp vierjähriger Bub in die Waldemme gefallen. Ein Passant griff beherzt ein und konnte den Bub aus dem Wasser retten. Das Kind wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.