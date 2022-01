1

Entlebucher feierten Erfolge auf der Ochsenweidpiste

Am Samstag nahmen rund 200 Kinder und Jugendliche am Biosphären-Animationsrennen bei der Ochsenweid in Sörenberg teil. Dabei belegten einige Fahrerinnen und Fahrer der Region die ersten Ränge. Bei den Knaben U16 (Bild) gab es einen dreifachen Entlebucher Sieg.