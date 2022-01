Rund 70 Personen nahmen am Montag, 24. Januar, an der Orientierungsversammlung der Gemeinde Wolhusen teil. Haupttraktandum war die Abstimmungsvorlage über den Sonderkredit von 7,93 Mio. Franken, über den am 13. Februar an der Urne abgestimmt wird. Die Stimmung der Anwesenden zur Vorlage war positiv.