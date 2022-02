«Im Land hat sich sehr viel getan», sagt Beat Ineichen. Im E-Mail aus schreibt der Marbacher Landarzt einerseits von Wechseln in der Staatsführung oder in der Ordensleitung der Maua-Kapuzinerinnen und andererseits über die lang geplante Erweiterung des Medizinzentrums in Sanya Juu.