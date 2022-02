Rund 7500 Kilometer trennen Patrick Marbacher, Schüpfheim, von seiner Heimat. Denn der 22-jährige Langläufer studiert und trainiert an der University of Alaska Fairbanks. Was ihn dazu bewogen hat, wie man bei minus 40 Grad trainiert und was eine «Dry-Cabin» ist, darüber sprach er mit dem EA.