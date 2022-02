Der Betrieb von Vater Guido und Sohn Silvan Dahinden hat sich so dynamisch entwickelt, dass es in der Wolhuser Hackenrüti zu eng geworden ist. Neuer Standort wird ab 2023 das Schachner Industriegebiet in der Nachbargemeinde Werthenstein sein. Am Donnerstag fand der Spatenstich statt.