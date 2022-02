Eine unbekannte Täterschaft verübte am Samstag, 12. Februar, zwischen 19 und 23 Uhr beim Dorf- und Oberstufenschulhaus in Schüpfheim mehrere Sachbeschädigungen. Zudem wurden an der Pfarrkirche und beim Pfarreiheim Fassadenteile besprayt. Die Luzerner Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.