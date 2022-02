Vergangene Woche fand an der Kantonsschule Schüpfheim / Gymnasium Plus die gesellschaftspolitische Woche statt. Es wurde rund um das Thema Klima und Klimapolitik diskutiert, teils auch mit Politikern des Kantons Luzern. Die vielseitige Woche zeigte Einblicke in die Politik und Medienwelt.