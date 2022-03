1

Kollision zwischen Lieferwagen und Auto in der Lammschlucht

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Schüpfheim (Tunnel Lammschlucht) eine Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Personenwagen. Eine Person verletzte sich beim Unfall leicht und wird sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Tunnel musste kurzzeitig gesperrt werden.