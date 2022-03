Am Güdisdienstag fand in Doppleschwand der langersehnte Fasnachtsumzug statt, dieses Jahr jedoch in kleinerer Form. Die Gigezunft stellte in kurzer Zeit einen grossen Mini-Umzug auf die Beine, welcher viele Schaulustigen in die Gemeinde zog. Danach wurde auf dem Schulhausareal weitergefeiert.