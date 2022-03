Am 26. und 27. März stiegen an den beiden Finaltagen des GP-Migros-Finales in Obersaxen rund 800 Kinder und Jugendliche in den Kampf um die Podestplätze. Mit Erfolg: Lars Mathis, Schachen, holte zwei Mal Gold, Henry Zihlmann, Marbach, gelang Riesenslalom-Bronze.