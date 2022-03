1

Nach Fahrzeugbrand in Sörenberg: Brandstifter ermittelt

Am Samstag, 12. Februar, geriet auf einem Parkplatz in Sörenberg ein abgestellter Personenwagen in Brand. Zwei nebenan parkierte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Ermittlungen der Polizei führten zu einem tatverdächtigen 32-jährigen Mann. Er gab zu, das Auto in Brand gesteckt zu haben.