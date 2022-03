Am Montagabend wurde ein Tourengänger im Gebiet Schrattenfluh als vermisst gemeldet. Die Suchaktion der Alpinen Rettung Sörenberg/Entlebuch und der Rega brachte vorerst keinen Erfolg. Am Dienstagvormittag wurde der 51-jährige Schweizer in einer ca. 40 Meter tiefen Felsenkluft tot aufgefunden.