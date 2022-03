Die Emmentaler unterlagen am Samstagabend dem HC Davos mit 3:7. Derweil für sie die Saison am Montag endet, machen die Bündner einen grossen Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation. Die Tore für die Langnauer schossen Alexandre Grenier, Aleksi Saarela und Jesper Olofsson.