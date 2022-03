1

Entlebucher überzeugen im italienischen Sappada

Am 12. und 13. März erzielten die Marbacherinnen Andrea Scheidegger, Ramona und Leandra Schöpfer sowie Bianca Buholzer, Schwarzenberg, am internationalen Continental-Cup in Sappada, ITA, bei welchem gleichzeitig die U16/U18-OPA-Games integriert waren, gute Resultate.