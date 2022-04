Entlebucher Anzeiger: Guido Graf, der Verein «Pro Spital Wolhusen» kämpft gegen einen befürchteten Leistungsabbau beim neuen Spital Wolhusen. Es gibt auch Stimmen nach dem Motto: «Je mehr Leistungen entfernt werden, desto weniger attraktiv ist ein Spital». Was sagt der Luzerner Gesundheitsdirektor dazu?

Guido Graf: Die Bevölkerung in der Region wird nach wie vor eine umfangreiche medizinische Versorgung rund um die Uhr haben. Beim geplanten Spitalneubau Wolhusen handelt es sich also vielmehr um einen Umbau und nicht um einen Abbau.



EA: Sind solche Befürchtungen also völlig unbegründet?

Guido Graf: Für den Regierungsrat ist es selbstverständlich, dass die Bevölkerung im ganzen Kanton – also auch auf der Landschaft – rund um die Uhr eine qualitativ hochstehende und zeitnahe medizinische Versorgung haben muss. Es wäre aber falsch, beim Neubau die Rahmenbedingungen nicht zu berücksichtigen, die sich in den letzten Jahren zum Teil massiv verändert haben und in Zukunft noch stark verändern werden. Auch hier gilt, was ein griechischer Philosoph vor mehr als 2000 Jahren einmal sagte: «Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.»



EA: In diesem Zusammenhang verlangt die Motion «Bernhard Steiner», dass an den Spitalstandorten Wolhusen und Sursee die bisherigen Leistungen wie bisher angeboten werden.

Guido Graf: Ich verstehe, dass Veränderungen im medizinischen Leistungsangebot eines Spitals immer auch Ängste mit sich bringen und ein hochemotionales Thema sind. Dass sich die Bevölkerung stark in die Diskussionen einbringt, ist aber auch gut und eine Stärke unserer Demokratie.



EA: Aber?

Guido Graf: Die klare Meinung der Regierung und übrigens auch die von sehr vielen Fachleuten ist, dass es falsch wäre, das alte Spital in Wolhusen einfach neu zu bauen. Wir müssen die Chance nutzen, Wolhusen auf die Zukunft auszurichten. Vor allem wäre es falsch und für den Regierungsrat nicht sinnvoll und zudem gefährlich, das in der Motion geforderte Maximalangebot noch im Gesetz zu zementieren.



EA: Weshalb?

Guido Graf: Weil konsequenterweise diese im Gesetz genannten Disziplinen dann auch in Wolhusen und Sursee angeboten werden müssten, wenn zum Beispiel nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, um sie an allen drei Standorten – inklusive Luzern – anbieten zu können. Im schlimmsten Fall müssten dann zum Beispiel bestimmte Operationen, bei denen es immer einen IPS-Aufenthalt braucht, wie etwa bei Herzoperationen, im Zentrumsspital verschoben oder gar abgesagt werden.



EA: Das Gynäkologie-Angebot, welches reduziert werden sollte, bleibt wie bisher. Sie sagen: Das sei politisch unbestritten. Heisst das, die Politik setzte sich hier gegen den Spitalrat durch?

Guido Graf: Die Regierung hat vor gut einem Jahr gesagt, dass die Geburtshilfe in Wolhusen weiterhin angeboten werden soll. Ein bei einer Expertin in Auftrag gegebenes unabhängiges Gutachten kam zum Schluss, dass am Standort Wolhusen die volle Geburtshilfe angeboten werden soll.



EA: Deshalb der Status quo?

Guido Graf: Aufgrund dessen hat sich der Regierungsrat entschieden, dass weiterhin die volle Geburtshilfe mit dem entsprechenden 24-Stundenbetrieb angeboten werden soll, da die Sicherheit von Mutter und Kind bei ausschliesslich hebammengeleiteten Geburten nicht gewährleistet werden kann.



EA: Welche Rolle spielt mit Blick auf Wolhusen die Ambulantisierung der Medizin?

Guido Graf: Das ist ein Mega-Trend, den wir bei der Planung der Spitalversorgung berücksichtigen müssen. Und diese Verschiebung vom stationären in den ambulanten Bereich nimmt weiter zu. Zukunftsgerichtete Spitäler bieten daher möglichst ein breit gefächertes Angebot in der ambulanten Diagnostik und Behandlung an. Im Vergleich zum Ausland hat die Schweiz immer noch grossen Nachholbedarf.



EA: Sie reden beim neuen Spital Wolhusen von einem Zielbild. Was ist darunter zu verstehen?

Guido Graf: Das Zielbild soll die Richtung der Entwicklung skizzieren. Grob gesagt, sieht sie wie folgt aus: stationäre und ambulante Grundversorgung mit total vier OPs, bisher verfügte Wolhusen über deren drei. Weiter werden die Orthopädie und die orthopädische Rehabilitation Schwerpunkte bilden.



EA: Wie sieht es bei der Anzahl Betten aus?

Guido Graf: Bei den Betten gehen wir von einem Zielbild von 80 aus. Davon sind zirka 20 Betten für Behandlungen und Eingriffe im Bereich Grundversorgung vorgesehen, rund 20 Betten für orthopädische Eingriffe und etwa 40 Betten für die Rehabilitation. Das ist, wie gesagt, eine Richtgrösse. Wichtig ist, dass das Angebot jeweils auf die laufende Entwicklung angepasst werden kann. Der Neubau lässt diese Flexibilität zu. Dafür sind unter anderem nur Einzelzimmer vorgesehen und bei Bedarf wäre eine Aufstockung mit 20 zusätzlichen Betten möglich.



EA: Der 24-Stunden-Notfall-Dienst soll ebenfalls in Wolhusen bleiben.

Guido Graf: Ganz klar ja. In Wolhusen ist auch künftig während 24 Stunden ein fachärztlich geleiteter Notfalldienst gewährleistet und der Notfall- und Rettungsdienst wird gegenüber heute ausgebaut.



EA: In Wolhusen ist künftig allerdings keine Intensivpflegestation (IPS) mehr vorgesehen. Wo liegen die Gründe für diesen Entscheid?

Guido Graf: Eine IPS ist mit technisch hochkomplexen Geräten ausgerüstet und gewährleistet eine engmaschige Betreuung durch spezialisierte Teams. Intensivstationen sind also sehr personal- und kostenintensiv. Zudem müssen für die Zertifizierung mindestens sechs Betten betrieben werden, die es in Wolhusen bereits heute so nicht mehr braucht, weil die meisten spezialisierten Operationen mit einer anschliessenden IPS-Betreuung in Luzern durchgeführt werden. Zudem macht es der Fachkräftemangel anspruchsvoll, langfristig genügend Personal für den Betrieb, insbesondere für drei Standorte, zu rekrutieren.



EA: Heisst das, der Betrieb einer IPS in Wolhusen ist aus personellen und finanziellen Überlegungen schlicht nicht mehr zu realisieren?

Guido Graf: Eine Intensivstation ist am Standort Wolhusen aufgrund des Leistungsangebots und des schweizweit angewandten Zürcher Spitalplanungs-Leistungsgruppen-Konzepts gar nicht erforderlich. Das wird auch von verschiedenen Fachärzten klar bestätigt. Ich gehe davon aus, dass es in Wolhusen eine Intermediate Care (IMC) braucht, also eine Station als Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation.

[Interview Ernesto Piazza]