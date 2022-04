Nach zwei schwierigen Jahren samt zweimal abgesagter Gewerbeausstellung sind die Gewerbler in Aufbruchsstimmung. Dies war an der GV am 6. April im Hotel Kreuz, Schüpfheim, spürbar. Neu im Vorstand ist Petra Schmidlin. Mario Schmidiger erhielt für seine langjährigen Dienste die Ehrenmitgliedschaft.