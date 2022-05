In einem spannenden Derby behielten die Ruswiler am Freitagabend das bessere Ende für sich. Die Schützenberg-Elf drehte innert acht Minuten einen zweimaligen Rückstand durch den Doppeltorschützen Leandro Tiago Nunes Coelho und Heinrich Meier per Foulpenalty zum schlussendlich verdienten 3:2-Sieg.