Einleitend spreche der Regierungsrat in seiner Medienmitteilung noch von der Bereitschaft, das Leistungsangebot in Wolhusen gegenüber den im März kommunizierten Vorstellungen zu erweilten. «Das wird aus meiner Sicht aber nicht eingelöst. Wo bitte ist diese Erweiterung?», sagt Steiner. Auch zweifelt der SVP-Kantonsrat an den von der Regierung erwähnten 10 Mio. Franken nicht gedeckter Vorhalteleistungen, die beim von ihm verlangten Angebot anfallen würden. «Die Zahl scheint mir aus dem Hut gezaubert. Im schweizweiten Vergleich kommt man nicht annähernd auf so hohe Zahlen.»

