Die CKW will bis 2030 eine Milliarde Franken in die klimafreundliche Produktion von Strom investieren. Sie plant in der Zentralschweiz neue Windparks (wie etwa auf dem Ruswilerberg, Bild), grosse Photovoltaikanlagen, eine Kapazitätserhöhung des Göscheneralpstausees sowie Wärmeverbünde.