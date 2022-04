1

In stiller Wahl erkoren

In Entlebuch und Schüpfheim wurde die Nachfolge im Gemeinderat in stiller Wahl geregelt. Per 1. September wird Adrian Zemp (Mitte) in Entlebuch das Ressort Soziales und Hanspeter Staub-Gilli (Mitte) in Schüpfheim das Gemeindepräsidium übernehmen.