Escholzmatt-Marbach: Projekt Pfarrmatte kommt an die Urne

Von den 633 Stimmberechtigten votierten 324 an der Gemeindeversammlung in Escholzmatt-Marbach einem Ordnungsantrag. Somit wird über die Zukunft des fast 20 Millionen teuren Projekts Pfarrmatte voraussichtlich am 12. Juni an der Urne entschieden. Zum Projekt gabs am Dienstag auch Lob und Tadel.