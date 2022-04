In der Nacht von Mittwoch, 20. April, auf Donnerstag, 21. April, finden in Flühli zwischen 1 und 6 Uhr Wartungsarbeiten am Swisscom-Netz statt. Dies führt beim Internet und der Festnetz-Telefonie von Swisscom zu einem Unterbruch. Weiter ist das Mobilfunknetz der Swisscom stark eingeschränkt.